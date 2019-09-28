РИАМО - 28 сен. На проспекте Вернадского в Москве загорелось 16-этажное здание общежития Московского педагогического государственного университета, пожар вспыхнул на девятом этаже, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по столице.

Сообщение о пожаре поступило в субботу в 16:34. Загорелось общежитие Московского педагогического государственного университета по адресу: проспект Вернадского, дом 88.

«Оперативными и слаженными действиями пожарные спасли с горящего и вышележащих этажей 25 человек. Принятыми мерами в 16:53 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как оказалось, горели личные вещи и мебель в одной из комнат общежития. Из здания эвакуировали в общей сложности около 700 человек. Информация о пострадавших не поступала.