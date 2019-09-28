РИАМО - 28 сен. Прощание с советским режиссером театра и кино Марком Захаровым пройдет 1 октября в столичном театре «Ленком», в тот же день его захоронят на Новодевичьем кладбище, сообщил РИАМО представитель пресс-службы театра.

Режиссер театра и кино, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

«Предварительно, прощание будет в нашем театре в 10:00 1 октября. Похороны будут на Новодевичьем кладбище», - сказал собеседник агентства.

Марк Захаров запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома». Захаров был удостоен множества наград — ему присвоили звание Героя труда Российской Федерации, Народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».