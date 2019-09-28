РИАМО – 28 сен. Из-за большого количества болельщиков матча «Локомотив» – «Зенит» в Москве могут временно ограничить входы и выходы на станции метро рядом с «РЖД Ареной», сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

«По требованию полиции на станциях метро, прилегающих к «РЖД Арене», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас быть внимательными», – говорится в сообщении.

Матч начнется в 19:00. Добраться до стадиона удобнее всего через станцию МЦК «Локомотив» и станцию метро «Черкизовская». Пассажиров просят заранее покупать билеты на обратную поездку, чтобы не стоять в очереди после матча, либо расплачиваться «Тройками» и банковскими картами.