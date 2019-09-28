РИАМО - 28 сен. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах спасли тонущего в реке нетрезвого мужчину в новой Москве, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

ЧП случилось недалеко от спасательной станции «Троицкая» в зоне отдыха «Заречье» на реке Десна. Нетрезвый мужчина 1977 года рождения находился в двух метрах от берега и 300 метрах от станции.

«Во время патрулирования спасатели заметили мужчину, который просил о помощи. Спасатели подняли его из воды на катер, оказали первую помощь», - сказал собеседник агентства.

От госпитализации спасенный отказался.