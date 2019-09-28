РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Виртуальные экскурсии по Москве и Санкт-Петербургу показали на историческом фестивале «Война и миръ» в музее-усадьбе «Остафьево» на территории новой Москвы в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

«Компания ARVIZIO, которая занимается созданием исторической реконструкции в формате виртуальной реальности, показала на историческом фестивале «Война и миръ» VR-экскурсии в Москву, Санкт-Петербург, археологический памятник Помпеи в Италии, Суздаль. Система, при помощи которой мы проводим разные мероприятия, в том числе экскурсии, уроки, лекции, презентации, основана на использовании нами программного обеспечения и специальной облачной библиотеки, в которой накапливается весь создаваемый контент формата виртуальной реальности», – сказал представитель компании.

По его словам, VR-технологии позволяют решать задачу реконструкции утраченных объектов, с их помощью можно показать нереализованные архитектурные памятники и проекты, а также объекты в исторической ретроспективе. Проект используют в ряде вузов, например на факультете исторической информатики МГУ, Высшей школы экономики и на кафедре туризма и сервиса Плехановского университета. В Москве ежегодно тысячи людей проходят виртуальные экскурсии, только в 2018 году на них побывало порядка пяти тысяч человек.

«Также мы создаем документальные фильмы по историческому и культурному наследию. Проект рассчитан и на популяризацию технологий, и на решение вопросов, связанных с сохранением культурного наследия. Проекты создаем полностью своими силами и за свое финансирование. У нас есть группа, которая занимается исследованиями, в нее входят архитекторы и археологи, они готовят первичные материалы для проектов, люди, которые занимаются созданием программных продуктов, и группа, которая занимается созданием креативного контента – основной части любого проекта, связанного с виртуальной реальностью», – добавил представитель.