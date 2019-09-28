РИАМО – 28 сен. Российскую актрису и звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву задержали в Москве, она прятала в своем нижнем белье сверток с наркотиками, сообщает РЕН ТВ.

Исполнительницу роли Даши Букиной остановил наряд ДПС. Полицейские обратили внимание на ее странное поведение и спросили, имеет ли она при себе наркотики. Бочкарева не стала ничего скрывать и ответила утвердительно.

«По предварительным данным, Бочкарева сообщила правоохранителям, что спрятала кокаин в нижнем белье (трусах). Сверток она достала сама и вручила его стражам порядка», — говорится в сообщении.

Вес вещества, которое прятала Бочкарева, составил 0,69 грамма. В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В ее квартире прошел обыск, однако там наркотиков не нашли.

Саму актрису отпустили под подписку о невыезде.