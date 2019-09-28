РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Фестиваль по скандинавской ходьбе и бегу по пересеченной местности к Всемирному дню сердца прошел в ФСК «Заречье» микрорайона Климовск подмосковного Подольска в субботу, в нем приняли участие более 500 человек, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Фестиваль по скандинавской ходьбе и бегу по пересеченной местности состоялся в микрорайоне Климовск, его приурочили к Всемирному дню сердца, Всероссийскому дню ходьбы и Дню пожилого человека. В мероприятии приняли участие более 500 взрослых и детей. Марафон здоровья и хорошего настроения организовал комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск», – говорится в сообщении.

В фестивале приняли участие представители универсального спортивного центра «Юность», спортивных комплексов «Заречье», «Ирида», «Подолье», спортивных школ «Лидер», «Подолье», «Весна». Собравшихся приветствовали председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Сергей Сабинин, директор УСЦ «Юность», депутат совета депутатов Олег Паскарь, Почетный гражданин Подольска, председатель Совета ветеранов округа Вячеслав Рубцов.

Сабинин озвучил тайминг и правила марафона, поблагодарил всех за желание участвовать в физкультурно-оздоровительных мероприятиях комитета. Тренер-преподаватель МБУ «Спортивный клуб «Ирида» Вадим Злобин рассказал, что спортивная ходьба – это практически единственный вид олимпийской программы, который позволяет спортсменам разного возраста выходить на старт.

Действующая рекордсменка Московской области в ходьбе на 5 и 30 километров Евдокия Короткова поздравила всех с праздником, пожелала здоровья, успехов и хорошего настроения.

Олег Паскарь рассказал, что очень хочет, чтобы клуб скандинавской ходьбы открылся и в части Весенняя в Климовске.

«У нас есть стадион, можно заниматься и в зале УСЦ «Юность», мы готовы создать все условия для этого. Инструктор скандинавской ходьбы Владимир Васильев на Гривно большое дело делает: приобщает людей к спорту. Они же не просто ходят, они общаются, молодеют, заряжают себя и близких хорошим настроением», – сказал Паскарь.

Приверженцы здорового образа жизни помоложе пробежали кросс на 2 километра по пересеченной местности, а любители нордической ходьбы постарше преодолели дистанции 2 километра и 400 метров по стадиону ФСК «Заречье» и лесопарковой зоне за ним. Всем участникам вручили сувениры, потом их угостили горячей кашей и чаем из полевой кухни.