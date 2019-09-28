РИАМО - 28 сен. К зданию столичного театра «Ленком» несут цветы, чтобы почтить память скончавшегося художественного руководителя театра Марка Захарова, передает корреспондент РИАМО.

Режиссер театра и кино, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

«Потерять такого человека - это печально. Здесь не надо много слов. Остается одна печаль», - сказала одна из пришедших выразить соболезнования женщин.

Многим Марк Захаров запомнился не только как художественный руководитель театра, но и как один из лучших советских кинорежиссеров.

«Я все его фильмы хорошо знаю. Все их видел много раз. Кто-то говорит, что он теперь станет нашим воспоминанием. Но не для меня. У меня еще нет осознания, что он умер. Для меня он всегда был, есть и будет», - сказал пришедший выразить соболезнования мужчина.

Для любителей театра Захаров был ярким и запоминающимся постановщиком, который через свои спектакли умел дарить чистые и светлые эмоции.

«Я очень часто ходила в этот театр со своей мамой. У нас была традиция - мы ходили на каждое открытие сезона. Больше всего нам нравился спектакль «Женитьба Фигаро». На этот спектакль можно было прийти и зарядиться обилием таких положительных эмоций. Это была квинтэссенция чего-то такого положительного, доброго. Вообще каждый фильм, каждый спектакль Марка Захарова - это был праздник. Режиссер должен делать жизнь зрителя счастливее, добрее, вносить в нее свет. Он этим и занимался», - сказала еще одна скорбящая женщина.

Марк Захаров запомнился зрителям как режиссер сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. С 1973 года он являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома». Захаров был удостоен множества наград — ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации, Народного артиста СССР, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».