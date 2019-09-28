РИАМО – 28 сен. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский выразил соболезнования родным, коллегам и ученикам художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, скончавшегося в субботу утром в возрасте 85 лет, говорится в сообщении пресс-службы Минкульта РФ.

«Кончина Марка Захарова – это невосполнимая утрата не только для семьи и коллектива «Ленкома», но и для миллионов поклонников, для всей российской культуры. Добрая память о нем останется в наших сердцах», – сказал Медиинский.

Он отметил, что вклад Захарова в развитие культуры РФ неоценим, ведь он не только создал культовые картины, но и взрастил целое поколение талантливых артистов.

«Богатое наследие Марка Захарова измеряется не только выдающимися работами, которые давно стали частью сокровищницы отечественной культуры, но и целой плеядой видных и талантливых артистов, которых он, будучи непревзойденным педагогом, взрастил в «Ленкоме», – отметил Мединский.

По словам министра, с именем Захарова связана целая эпоха в искусстве страны, а сам он прожил долгую и яркую жизнь. Мединский добавил, что ему повезло общаться с мастером.

«Я понимаю, насколько его блестящие работы, проникнутые тонкой иронией, справедливостью и любовью к людям, помогают нам, его соотечественникам, быть добрее, отзывчивее и внимательнее друг к другу», – заключил Мединский.

Марк Захаров с 1973 года являлся главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома». Он приложил руку к созданию сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Захаров был удостоен множества наград – ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации, Народного артиста СССР. Кроме того, он был лауреатом Государственной премии СССР и трех Государственных премий России, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».