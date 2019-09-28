РИАМО - 28 сен. В Лыткарине открыли новый скейтпарк общей площадью 400 квадратных метров, он включает в себя площадку для катания и ряд специальных фигур для выполнения трюков, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Мы продолжаем активную реализацию программы губернатора «Спорт Подмосковья» на территории региона. <…> В Лыткарине открылся новый скейтпарк площадью 400 квадратных метров, аналогичный тому, что недавно был открыт в Коломне», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также отметил, что такие объекты пользуются большим спросом, в связи с чем и продолжается реализация программы.

Новый объект в Лыткарине смогут посещать порядка 150 человек в день. Он включает в себя площадку для катания и целый ряд специальных фигур для выполнения трюков не только на скейтбордах, но и на велосипедах BMX, самокатах.

«Объект оснащен всем необходимым, чтобы катание на нем было удобным и безопасным. Хочу также отметить, что до конца года запланировано открытие еще нескольких скейтпарков в Одинцове и Реутове», - заключил Терюшков.