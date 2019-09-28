РИАМО - 28 сен. До конца года в Москве подготовят концепцию развития территории Рижского железнодорожного грузового двора, в разработке принимают участие иностранные компании, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«К настоящему времени определены пять архитектурных консорциумов, которые принимают участие в разработке концепции развития Рижского железнодорожного грузового двора. Среди этих консорциумов крупнейшие компании из Японии, США, Голландии и других стран. При этом все они сотрудничают с российскими архитекторами», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На территории грузового двора построят крупный офисный центр, в который переедут службы РЖД, а также жилые дома. По словам Хуснуллина, стоит задача из заброшенной промзоны сделать благоустроенный и приятный для жизни квартал.

К новому району построят подъездные дороги, эстакады, пешеходные переходы.