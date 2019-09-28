РИАМО - 28 сен. На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным предприниматели Реутова смогли получить ответы на вопросы, связанные с развитием бизнеса и реализацией своих проектов, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

Встреча прошла в коворкинге «Старт» в подмосковном Реутове.

«Разговор касался систем кредитования, налогообложения, юридических аспектов. Министр отметил важность реализации проектов реутовчан, предлагающих новейшие разработки в сферах лекарственных средств, компьютерных технологий и инновационных решений», - говорится в сообщении.

С бизнес-сообществом также встретились заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов и глава Реутова Станислав Каторов.

Гости посетили центр оказания услуг предпринимателям «Мой бизнес», расположенный в помещениях многофункционального центра госуслуг в Реутове. Центры «Мой бизнес» создаются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Здесь предприниматели могут получить консультационные услуги, пройти обучение и открыть свое дело в формате одного окна. Консультации предоставляются бесплатно. С момента открытия центра «Мой бизнес» в Реутове количество обращений сюда выросло почти до 140 в месяц. Любые вопросы решаются в оперативном порядке с учетом индивидуальных особенностей, в случае необходимости я лично включаюсь в эту работу», - отметил Каторов.