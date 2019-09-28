РИАМО - 28 сен. В центре Москвы 30 сентября изменится схема движения из-за похорон бывшего главного архитектора столицы Александра Кузьмина, ограничения затронут участок Гранатового проезда, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«30 сентября будет перекрыт участок Гранатового проезда у здания Союза московских архитекторов», - говорится в сообщении.

Участок будет полностью перекрыт с 08:00 до 15:00.

Александр Кузьмин являлся главным архитектором Москвы с 1996 года по 2012 год. Кроме того, он был членом Российской академии художеств, профессором и академиком Международной академии архитектуры, генеральным директором АО «НИЦ «Строительство». Кузьмина удостоили почетных званий Народный архитектор Российской Федерации, заслуженный архитектор России и почетный строитель России и Москвы.