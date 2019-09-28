РИАМО - 28 сен. На востоке Москвы между группой людей произошел конфликт, переросший в стрельбу из травматического пистолета, в результате происшествия пострадали два человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«По предварительной информации, на 15-й Парковой улице между гражданами произошел конфликт. В ходе конфликта один из участников из травматического пистолета ранил двух своих оппонентов. Один из пострадавших госпитализирован, второй отказался от госпитализации», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что стрелявший скрылся на автомобиле марки Volvo. Злоумышленника ищет полиция.