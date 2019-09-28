РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. Выставка фотографий «От Москвы до Парижа» Натальи Цукановой открылась на историческом фестивале «Война и миръ» в музее-усадьбе «Остафьево» на территории новой Москвы в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На выставке «От Москвы до Парижа» фотографа Натальи Цукановой гости фестиваля смогут прочувствовать эмоции настоящего сражения эпохи Наполеоновских войск, взглянуть на быт армии и простых людей глазами участника реконструкции.

«Вместе с мужем мы являемся реконструкторами клуба «Батальон» и специализируемся на войне 1812 года. На снимках представлены в основном полномасштабные реконструкторские сражения Изюмского гусарского полка, которые проходили по специально составленным сценариям. В клубе состоят сотни реконструкторов из Калуги, Москвы и Московской области. Наш клуб «Батальон» занимается не только войной 1812 года, но и Первой и Второй мировой», - сказала Цуканова.

По ее словам, на выставке зрители смогут представить, как проходят полномасштабные реконструкции боя со сценарием. На них показывают пути отхода Наполеона – битву при Тарутине и Малоярославце. Это ключевые битвы, которые ослабили Наполеона, а морозы догнали и добили остатки некогда великой армии, и Наполеон ушел из России.