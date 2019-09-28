РИАМО - 28 сен. В Москве на улице Солянка 85-летний режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, который приехал к нему на вызов, пишет сайт kp.ru.

«По предварительной информации, сегодня утром в один из домов на улице Солянка в центре Москвы вызвали медиков - пожилой мужчина жаловался по телефону на плохое самочувствие. Карета скорой приехала по адресу около 10:30», — говорится в сообщении.



Медик хотел измерить пациенту давление, но тот вдруг схватил кухонный нож и напал. Мужчину скрутили и вызвали полицию. Выяснилось, что дебошир — это известный режиссер и профессор ГИТИС Леонид Хейфец.

Хейфец — Народный артист Российской Федерации, постановщик многих успешных спектаклей в Малом театре, Центральном театре Советской армии. Он преподает режиссуру в ГИТИС, в этом году получил премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Среди его выпускников — актеры Александр Петров, Артур Смольянинов, Павел Деревянко.