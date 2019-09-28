28 сентября от повторного воспаления легких скончался Марк Анатольевич Захаров, художественный руководитель театра «Ленком», режиссер всенародно любимых фильмов «Формула любви», «Обыкновенное чудо», «12 стульев» и «Тот самый Мюнхгаузен». Режиссер не дожил двух недель до своего 86-летия. РИАМО вспоминает лучшие работы мастера.

«Юнона и Авось»

© официальный сайт театра "Ленком"

В 1973 году Марк Захаров стал главным режиссером «Ленкома». За годы бессменного руководства театром под его началом вышло множество постановок, среди которых «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Тиль», «Пер Гюнт» и «Чайка», «Женитьба» и «День опричника». Пожалуй, самый известный спектакль Захарова — рок-опера «Юнона и Авось», которая уже 38 лет не сходит с подмостков театра на Малой Дмитровке. В 1981 году постановка поразила советских зрителей звучащими со сцены православными молитвами в рок-обработке. Трагическую историю любви русского дворянина Николая Резанова и юной дочери коменданта Сан-Франциско Кончиты рассказал в стихотворной форме Андрей Вознесенский, а музыку написал Алексей Рыбников. Главную роль в спектакле до 2005 года играл Николай Караченцов, затем его сменили Дмитрий Певцов, Виктор Раков и Семен Шкаликов.

«Обыкновенное чудо»

Марк Анатольевич снял всего шесть кинокартин (если не считать совместного с Александром Орловым музыкального телефильма «Стоянка поезда — две минуты»), однако все они остались в памяти зрителей как жемчужины советской кинематографии.

Сказку «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца Захаров поначалу не хотел экранизировать — она казалась ему недостаточно глубокой по сравнению с «Драконом» того же драматурга. Однако режиссер выбрал для фильма лучших актеров своего театра, пригласил написать музыку Геннадия Гладкова и Юлия Кима — и получился шедевр.

Сразу определились с ролями Волшебника и его жены — дуэт Олега Янковского и Ирины Купченко, а также Короля — Евгений Леонов. А вот Принцессу долго не могли найти — в итоге выбор пал на Евгению Симонову. Когда Захаров пригласил Александра Абдулова на пробы на роль Медведя, тот ответил: «С удовольствием, потому что все равно пробуюсь всегда я, а снимается потом Костолевский». В итоге он был утвержден.

У Евгения Леонова, игравшего роль слабовольного, но обаятельного правителя, была запланировала поездка в Германию — поэтому на сцены с его участием у съемочной группы было всего 10 дней. В фильм попало множество блестящих импровизаций актера, в том числе жест, напоминающий приветствие народу советских руководителей. Цензура не обратила на него внимания, однако долго не хотела пропускать вроде бы безобидную песню Андрей Миронова, игравшего Министра-администратора, про бабочку и воробушка — в ней увидели сексуальный подтекст.

«Тот самый Мюнхгаузен»

Долгие годы Марк Захаров сотрудничал с драматургом Григорием Гориным — на сцене «Ленкома» шли его «Тиль», «Поминальная молитва», «Королевские игры» и «Шут Балакирев». По сценарию Горина сняты «Дом, который построил Свифт» и «Формула любви». А первой совместной киноработой для режиссера и драматурга был фильм «Тот самый Мюнхгаузен».

Марк Захаров, Григорий Горин и исполнитель главной роли Олег Янковский переосмыслили укрепившийся в культуре образ барона, чье имя стало синонимом вруна и рассказчика небылиц. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен из фильма 1979 года — не врун, а честный человек, которому никто не верит. Персонаж обладает необыкновенными способностями и делает странные вещи — путешествует во времени, общаясь с Шекспиром и Софоклом, ни с того ни с сего объявляет войну Англии, а в конце фильма отправляется на Луну, чтобы доказать свою правоту. Ключевой конфликт повествования строится вокруг его желания подарить людям новый день в календаре — 32 мая.

Один из монологов Янковского-барона завершается словами: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».

В кинокартине также снимались Елена Коренева, Инна Чурикова, Александр Абдулов, Леонид Ярмольник, Семен Фарада, Леонид Броневой.

«День опричника»

© официальный сайт театра "Ленком"

Последняя театральная постановка Захарова — вышедший в 2016 году «День опричника» по произведениям Владимира Сорокина. Действие ленкомовского спектакля происходит «через сто лет после премьеры»: в России возрождена монархия, бал правит новая опричнина. Главный герой опричник Комяга (его играет Виктор Раков) делает нравственный выбор в условиях вернувшегося в средневековье общества, отказываясь от всех своих привилегий и рискуя жизнью. Марк Захаров добавил в сатирическую антиутопию лирическую любовную линию и надежду на счастливое будущее героев. Роль возлюбленной главного героя исполняет дочь режиссера актриса Александра Захарова, монарха играет Дмитрий Певцов.