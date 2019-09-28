РИАМО - 28 сен. Перед субботним спектаклем в столичном театре «Ленком» память художественного руководителя театра Марка Захарова почтут минутой молчания, сообщил РИАМО представитель пресс-службы театра.

«Сегодня будет минута молчания в память об Марке Анатольевиче. Память почтят зрители и все актеры, задействованные в театре», - сказал собеседник агентства.

В субботу в театре «Ленком» пройдет опера в двух частях «Королевские игры» по мотивам пьесы Максвелла Андерсона.

Марк Захаров с 1973 года являлся главным режиссером и художсественным руководитлем «Ленкома». Он приложил руку к созданию культовых сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и фильма «Тот самый Мюнхгаузен». Захаров был удостоен множества наград — ему присвлоили звание Героя Труда Российской Федерации, Народного артиста СССР. Кроме того, он был лауреатом Государственной премии СССР и трех Государственных премий России, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».