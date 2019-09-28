РИАМО - 28 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования родным и близким художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, скончавшегося в возрасте 85 лет.

«Десятки лет спектакли и фильмы Марка Захарова дарили радость от соприкосновения с настоящим искусством. Мои искренние слова сочувствия и поддержки Александре Марковне Захаровой и всем родным и близким этого замечательного человека. Память о нем сохранится в наших сердцах», - написал Собянин на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также отметил, что смерть Захарова — это серьезная потеря для культуры России.

«Это невосполнимая потеря для Москвы и всей российской культуры. Ушел из жизни один из наших величайших современников – режиссер, навеки вписавший свое имя в историю отечественного театра и кино», - отметил Собянин.

Марк Захаров был главным режиссером и художественным руководителем «Ленкома» с 1973 года. Он выступил режиссером сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен» и многих других. Захаров также был удостоен множества наград, в том числе ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации, Народного артиста СССР. Также он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что в городской думе готовы рассмотреть любые инициативы по увековечиванию памяти Захарова, вплоть до переименования театра.