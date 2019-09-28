РИАМО - 28 сен. Изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу 1 октября, не предполагают запрета на курение на балконах и лоджиях, сообщается на сайте МЧС России.

Ведомство рассчитывает, что запрет на открытый огонь на балконе и лоджиях, поможет снизить количество пожаров, жертв и потерь имущества. Пострадавшим будет легче взыскивать с виновных за ущерб, причиненный из-за неосторожного обращения с огнем.

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — говорится в сообщении.

Также МЧС объявило о всероссийской акции «Не допусти открытый огонь на балконе!». Ее цель — привлечь внимание к серьезной проблеме и напомнить, что веселье и отдых не должен приводить к жертвам.

Ранее заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай прокомментировал закон о запрете открытого огня на балконах. Он отметил, что курение может убивать по-разному, а один из самых чудовищных способов – пожар.