РИАМО - 28 сен. Похороны художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова состоятся на Новодевичьем кладбище, дата погребения уточняется, сообщил РИАМО представитель пресс-службы театра.

Захаров скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

«Похороны будут на Новодевичьем кладбище. Насчет даты еще трудно что-то сказать», - сказал собеседник агентства.

Директор театра Марк Варшавер добавил, что со смертью известного ходужественного руководителя «Ленком» опустел.

«Мир и наш театр понесли большую утрату. Марк Анатольевич Захаров - это глыба. Сегодня такого человека больше нет, такого режиссера, такой махины. Я вспоминаю многих режиссеров советского времени. И он последний из той когорты режиссеров», - сказал Варшавер.

Он добавил, что в театре играют 17 народных и 33 заслуженных артистов. Сегодня вся труппа театра соберется на совещание, чтобы обсудить дальнейшую судьбу.