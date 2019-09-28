РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 сен. В подмосковных Котельниках в школе №1 дети Великой Отечественной войны рассказали школьникам о трудностях военного времени, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

27 сентября в Котельниках провели тематическую встречу «Круглый стол «Дети Войны - правнукам Победы» из цикла мероприятий «1418 дней Великой Отечественной войны» для учащихся школы №1. Мероприятие подготовил и провел Культурный комплекс «Котельники».

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«Ребята, затаив дыхание, слушали рассказы детей войны Алевтины Михайловны Дергачевой и Тамары Сергеевны Анисимовой о трудностях военных лет, о долгих поисках могилы отца, пропавшего без вести, о нелегких послевоенных годах», - говорится в сообщении.

В конце встречи гости школы прочитали ребятам свои стихи о своей малой родине - городе Котельники и были приятно удивлены букетам цветов, которые от всей души преподнесли им школьники.