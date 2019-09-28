РИАМО - 28 сен. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, сообщается на сайте Кремля.

Режиссер театра и кино, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу на 86-м году жизни.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова», - говорится в сообщении.

Марк Захаров трудился на посту главного режиссера и художественного руководителя «Ленкома» с 1973 года. Он также был режиссером сериала «12 стульев», телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва» и фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

Захаров был удостоен множества наград, в том числе ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации, Народного артиста СССР. Кроме того, он был лауреатом Государственной премии СССР и трех Государственных премий России, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».