РИАМО - 28 сен. Следственный комитет инициировал проверку по факту захвата «профессиональными соседями» квартиры в центре столицы, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Из сюжета одного из телеканалов следует, что «профессиональные соседи» отобрали квартиру в центре столицы у семьи москвичей - женщины и двух дочерей. Проблемы семьи начались после продажи доли в квартире бывшим мужем, который сильно злоупотреблял алкоголем. В итоге новые соседи заняли всю трехкомнатную квартиру, сменив замки и не пуская семью на их жилплощадь», - сказала собеседник агентства.

Более того, по информации СМИ, люди, захватившие квариру, избивали женщину, ставшую жертвой ситуации.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.