РИАМО - 28 сен. Глава городского округа Истра Андрей Вихарев решил покинуть свой пост, он связал это с состоянием здоровья.

«Время работы в нашем округе навсегда останется в моей памяти, как один из важнейших и ответственных этапов в моей жизни. Вместе с вами нам много удалось сделать за этот короткий период», - написал Вихарев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, часть проектов, инициированных жителями округа, либо уже реализована, либо находится в стадии реализации. А те идеи, которые пока остаются в планах, будут реализованы новым руководством.

«Я уверен, что новое руководство округа выберет наиболее достойные из них и проконтролирует, чтобы все идеи нашли свое воплощение», - добавил Вихарев.

Он также выразил благодарность всем, кто активно помогал развивать городской округ Истра, — неравнодушным жителям, депутатам и сотрудникам районных учреждений, ведомств, губернатору и правительству Московской области за что искренне благодарю.

«Я уверен, что городской округ Истра ждет прогрессивное будущее. Хочу пожелать, чтобы Истра с каждом годом становилась лучше и комфортнее. В муниципалитете с таким огромным потенциалом развития, как Истра, иначе и быть не может», - написал Вихарев.