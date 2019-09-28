РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 сен. 30 непрофессиональных команд из Подмосковья участвуют в турнире по дворовому футболу «Уличный красава» в Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» член Регионального штаба Общероссийского народного фронта Герман Апарин.

В субботу на стадионе «Металлист» проходят матчи регионального этапа всероссийской акции «Молодежки ОНФ» по дворовому футболу «Уличный красава».

«В региональном этапе принимают участие ребята из Мытищ, Ногинска, Каширы, Королева, Электростали, Шатуры, Подольска, Павловского Посада и других городов Подмосковья. Всего 30 команд. Две победившие команды в двух возрастных категориях – 14-15 лет и 16-17 лет представят Московскую область на региональном этапе», – сказал Апарин.

Финальные игры турнира пройдут в ноябре на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу.

Впервые акция по дворовому футболу 5 на 5 состоялась в прошлом году, в ней приняли участие более 35 тысяч молодых спортсменов из 85 регионов страны. К участию в состязаниях допускаются исключительно непрофессиональные команды – в этом и состоит особенность уличного формата.