РИАМО - 28 сен. Друзья, коллеги и поклонники режиссера Марка Захаров скорбят о его смерти в социальных сетях, о том, что художественный руководитель московского театра Ленком ушел из жизни, стало известно в субботу.

«Умер Марк Захаров. Это был замечательный режиссер. В отрочестве, вообще, самый любимый... «Обыкновенное чудо», «Звезда и смерть», «Тот самый Мюнхгаузен», «Юнона и авось», «Убить дракона», «Поминальная молитва», «Иванов» и, конечно же, «Тиль»... И многое, многое другое… Сколько же в нем было свободы и умения сказать простым языком о самом, самом важном. А как у него играли артисты», — написал в Facebook актер и режиссер Олег Долин.

Дирижер и музыкально-общественный деятель Александр Соловьев отметил, что спектакли Захарова — золотой фонд отечественной культуры.

«Мы все осиротели... Более 15 лет, проведенные мной в Ленкоме Марка Захарова - необыкновенный дар судьбы, школа исключительного профессионального роста, возможность наблюдать за Мастерами - Артистами, Режиссерами... Быть свидетелем репетиционного театрального процесса... В памяти впечатаны многие реплики Великого Захарова, свидетелем которых был лично, его всегда попадающие в цель указания», — написал Соловьев в Facebook.

Филипп Киркоров написал, что сегодня не стало еще одного героя нашего времени.

«Марк Захаров. Последний из могикан. Ленком окончательно осиротел... «Юнона», «Звезда и смерть», «Необыкновенное чудо», «Калиостро» - это все формировало нас и меня лично на Большом Пути в Искусство Мира Большой Сцены. Светлая память великому нашему современнику. Спасибо за чудо, такое необыкновенное...», — написал Киркоров в Instagram.

Максим Галкин отметил, что со смертью Захарова ушла целая эпоха.

«Его режиссуру, его иронию, его творческий почерк не спутаешь ни с чем. Буду вспоминать его по фильмам, по спектаклям, по нашим встречам. Светлая память, Мастер! Самые глубокие соболезнования Саше и всем родным», — написал артист в Instagram.

Соболезнования выразил также актер Сергей Безруков.

«Светлая память Великому режиссеру Марку Анатольевичу! Легендарный театр! Великие фильмы!» — написал Безруков в Twitter.

Светлая память Великому режиссёру,Марку Анатольевичу! Легендарный театр! Великие фильмы! pic.twitter.com/1MBCHR6lf2 — Сергей Безруков (@s_bezrukov) September 28, 2019

Художественный руководитель московского театра Ленком и народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в возрасте 85 лет. Захаров занимал должность главного режиссера и худрука театра с 1973 года. Он выступил режиссером телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен», сериала «12 стульев» и многих других. Захаров — Герой Труда Российской Федерации, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и трех Государственных премий России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

В Мосгордуме предложили увековечить память Захарова в названии театра Ленком.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что в городской думе готовы рассмотреть любые инициативы по увековечиванию памяти Захарова, вплоть до переименования театра.