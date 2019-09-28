РИАМО - 28 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования после смерти художественного руководителя театра Ленком Марка Захарова.

Захаров скончался после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.

«Ушел Марк Захаров. Режиссер, превративший мир в чудо. Видевший красивое в простом. Умевший показать уродливое смешным. Вечная память настоящему Художнику», - написал Воробьев в Instagram.

Захаров был главным режиссером и худруком театра с 1973 года. Он выступил режиссером телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен», сериала «12 стульев» и многих других.