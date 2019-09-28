РИАМО - 28 сен. Власти столицы ожидают, что Госавтоинспекция в ближайшее время возобновит работу с приложением «Помощник Москвы» и начнет выписывать штрафы, сообщается в официальном Twitter-аккаунте Московского транспорта.

Ранее ГИБДД отказалась использовать снимки нарушений ПДД, которые были сделаны и отправлены пользователями мобильного приложения «Помощник Москвы».

«Мы не сомневаемся, что все решения ГИБДД примет в ближайшее время для возобновления работы нужного и востребованного «Помощника Москвы». МАДИ уже работает в полном объеме с положительной судебной практикой», - говорится в сообщении.

При этом доля постановлений в зоне ответственности МАДИ - 75%.

Программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы» запустили в 2015 году. С помощью приложения горожане фотографируют нарушителей и отсылают фото в Московскую административную дорожную инспекцию или в ГИБДД. В июне 2019 года Верховный суд пояснил, что помощник нельзя применять в таком режиме, так как это не автоматическая камера.