РИАМО – 28 сен. На следующей неделе в Центральной России, в том числе и в Московском регионе, ожидаются сильные дожди и «барическая пила» – сильные перепады давления, сообщается на сайте «Метеовести».

«Следующая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди – ожидается как минимум до 25 миллиметров осадков, или 40% месячной нормы», – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что пока за весь сентябрь выпало только 22 миллиметра осадков. Ожидается, что температура воздуха будет расти, 1 и 2 октября в Москве потеплеет до плюс 16 градусов.

Атмосферное давление на следующей неделе резко понизится с 750 до 730 миллиметров ртутного столба. Далее снова ожидается его стремительный рост. Из-за этого метеозависимые люди почувствуют себя дискомфортно.