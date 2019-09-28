РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в субботу перед сражением на домашнем льду с командой «Металлург» из Магнитогорска в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет автограф-сессию, сообщается на сайте подольского клуба.

«Хоккейный клуб «Витязь» в субботу проведет автограф-сессию. Перед матчем «Витязя» и «Металлурга» болельщиков будут ждать игроки «Витязя» Никита Комаров и Иван Петраков», – говорится в сообщении.

Вход в Ледовый дворец «Витязь» за полтора часа до игры – в 15:30. Время проведения автограф-сессии – с 15:45 до 16:45, но лучше прийти заранее. Начало матча в 17:00.