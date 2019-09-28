РИАМО - 28 сен. Скончавшийся художественный руководитель Ленкома Марк Захаров имеет большой вес для всего культурного общества Москвы, Мосгордума готова рассмотреть любые инициативы по увековечиванию его памяти, вплоть до переименования театра, сообщил РИАМО председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Память его увековечат по всем возможным формам, которые предложит театр, его дочь и близкие друзья. Он обладатель всех высоких наград и имеет право. Если попросят, на театре повесят и табличку, и сменят название улицы, и памятник поставят. Его имя настолько великое, здесь вопрос просто во времени. Я бы вообще переименовал Ленком в Ленком имени Марка Захарова», - сказал Герасимов.

Художественный руководитель московского театра Ленком и народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни в возрасте 85 лет. Захаров занимал должность главного режиссера и худрука театра с 1973 года. Он выступил режиссером телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен», сериала «12 стульев» и многих других. Захаров — Герой Труда Российской Федерации, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и трех Государственных премий России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».