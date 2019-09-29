© РИАМО
, Пелагия Тихонова
На маршруты Подмосковья до середины 2020 года выйдут свыше 660 автобусов новой модификации ЛиАЗ.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Первые 100 автобусов на линиях ожидаются уже к концу осени. До конца 2019 года автобусный парк «Мострансавто» пополнится на 300 машин марки ЛиАЗ-5292.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Автобусы разработаны специально для Московской области на Ликинском автобусном заводе и приобретены в лизинг в рамках госконтракта, заключенного между Минтрансом области и АО «Сбербанк Лизинг» на общую сумму 9,3 млрд рублей.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
25 сентября производственные мощности завода проинспектировали министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, заместитель председателя Мособлдумы Александр Ливадченко, президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров, генеральный директор АО «Мострансавто» Владислав Мурашов.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
В рамках визита правительством Московской области было подписало соглашение о пятилетнем сотрудничестве с «Группой ГАЗ» по развитию транспортной инфраструктуры Подмосковья.
На фото: президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин и министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Соглашение между правительством Подмосковья и Группой ГАЗ предполагает разработку стратегии развития транспорта под нужды региона с учетом внедрения современного транспорта и передовых технологий.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
По словам Алексея Гержика, подписание соглашения создаст благоприятные условия для развития и обновления автобусного парка Московской области. Транспортные средства будут выходить на маршруты поэтапно, и в первую очередь на линии с высоким уровнем пассажиропотока.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Производственные технологии и инженерные ресурсы позволяют не только создавать современную технику в соответствии с запросами клиента, но и вкладывать свою экспертизу в совместную проработку перспективных транспортных решений, отметил Вадим Сорокин. Он выразил надежду, что система пассажирских перевозок Московской области выйдет на новый уровень.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Помимо 632 автобусов ЛиАЗ-5292 большого класса пригородного исполнения автобусный парк «Мострансавто» до середины 2020 года пополнится также 29 ученическими автобусами большого класса с кабиной водителя-инструктора.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Салоны автобусов адаптированы для маломобильных граждан, количество посадочных мест увеличено в 1,5 раза – до 42 мест с общей вместимостью до 84 человек.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Автобус имеет низкий уровень пола у входных дверей, оснащен системами кондиционирования, видеонаблюдения, оборудованием ГЛОНАСС.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Для удобства пассажиров в салоне установлены Wi-Fi роутеры и USB-зарядки. Машина оснащена современным отечественным двигателем экологического стандарта «Евро-5».
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
«Группа ГАЗ» уже много лет сотрудничает с Московской областью. В настоящий момент в парке перевозчика «Мострансавто» свыше 4,9 тысячи автобусов производства группы, что составляет около 89% от общего числа автобусов парка.
© РИАМО
, Пелагия Тихонова
Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) первым в РФ стал выпускать низкопольные автобусы, газовые и автобусы «Евро-5», а также разработал несколько поколений электробусов. Завод оснащен уникальной линией антикоррозионной обработки и окраски кузовов, не имеющей аналогов в России. В линейке модельного ряда - 15 основных моделей и свыше 60 их модификаций.
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