Производственные технологии и инженерные ресурсы позволяют не только создавать современную технику в соответствии с запросами клиента, но и вкладывать свою экспертизу в совместную проработку перспективных транспортных решений, отметил Вадим Сорокин. Он выразил надежду, что система пассажирских перевозок Московской области выйдет на новый уровень.