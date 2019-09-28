РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Исторический фестиваль «Война и миръ» в музее-усадьбе «Остафьево» на территории новой Москвы в субботу открылся с учений и стрельб пехоты времен Отечественной войны 1812 года, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На Круглом лугу усадебного парка музея-усадьбы «Остафьево» члены военно-исторического клуба «Московский драгунский полк» в форме драгунского полка XIX века провели учения и показали, как стреляли из пехотных ружей порохом.

«История усадьбы связана с историей России и историей 1812 года – то есть тех событий, реконструкцией которых мы занимаемся в клубе. Сегодня мы показали, как выглядела русская армия в XIX веке, когда усадьба была на вершине своего расцвета. Драгун имеет возможность действовать и как кавалерист, и как пехотинец. Это средняя кавалерия или ездящая пехота, как ее задумывал Петр I, когда создавал первые драгунские полки регулярной русской армии. Вооружены двумя видами оружия – это и кавалерийский палаш для конного боя, и полноразмерное пехотное ружье. Мы показали, как работает драгунский эскадрон в пешем строю», – сказал руководитель военно-исторического клуба «Московский драгунский полк» Николай Рогожан.

Умение обращаться с оружием являлось важной частью воспитания дворянина, поэтому на фестивале также можно будет попробовать оружие времен Наполеоновских войн и испытать себя в умении обращаться с одним из древнейших видов стрелкового вооружения – луком.

Все желающие смогут испытать свою меткость стрельбой из имитационного оружия времен Отечественной войны 1812 года. Гостям праздника предложат попробовать свои силы в обращении с саблей против мишени. На специальной тренировочной площадке под наблюдением опытного тренера возможно будет сразиться друг с другом с помощью безопасного снаряжения.

На площадках фестиваля также расскажут о традициях дуэлей XIX века и продемонстрируют их. Место проведения – за Западной галереей. Участие бесплатное.