РИАМО - 28 сен. Полицейские разыскивают неизвестного, похитившего из машины «Лада Приора» сумку с 3,5 миллионами рублей, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Неизвестный, находясь на парковке ТРЦ «Фуд», неустановленным предметом вскрыл правую пассажирскую дверь, проник в салон машины «Лада 217030», откуда совершил кражу сумки, в которой находились деньги, принадлежащие доставщику овощей и фруктов ТРЦ», - рассказал собеседник агентства.

Сумма ущерба составила 3,5 миллиона рублей. Злоумышленник скрылся, сейчас его разыскивает полиция. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».