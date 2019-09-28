РИАМО - 28 сен. В столичных центрах «Мои документы» с 30 сентября по 6 октября пройдут занятия по компьютерной грамотности и мастер-классы по получению госуслуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В центрах госуслуг с 30 сентября по 6 октября пройдут мастер-классы, семинары и занятия по компьютерной грамотности.

«На компьютерных курсах «Mos.ru: как получать услуги не выходя из дома» лектор поможет зарегистрироваться в личном кабинете на портале mos.ru и объяснит, как корректно передавать показания приборов учета и самостоятельно записываться на прием в государственные учреждения», - говорится в сообщении.

Азы получения госуслуг и работы с порталами дадут на краткосрочном курсе. Кроме того, на семинарах в центрах расскажут, как передавать показания приборов учета, высаживать кедр и использовать товарные знаки.

30 сентября флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) приглашает на семинар «Нужен ли вам товарный знак или Как защитить бизнес от копирования, а также от штрафов до пяти миллионов рублей». Для участия в семинаре необходима регистрация. Он начнется в 17:00. А уже 1 октября в 17:30 в центре госуслуг района Замоскворечье (улица Бахрушина, дом 13) пройдет мастер-класс по высадке кедровых орешков «Кедровая тропа».

«Во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО (Пресненская набережная, дом 2) 2 октября состоится семинар «Деловое письмо: эффективно пишем, правильно отвечаем». Посетителям расскажут, как продвигать бизнес с помощью деловых писем, а также объяснят правила делового этикета в социальных сетях», - отмечается в материале.

Здесь мероприятие стартует в 19:00. Нужна предварительная регистрация на сайте.

3 октября центр госуслуг района Хорошевский (улица Куусинена, дом 19, корпус 2) проведет на мастер-класс «Что мы знаем о здоровье», а флагманский офис «Мои документы» ЮЗАО (Новоясеневский проспект, дом 1) организует мастер-класс «Черная риторика: побеждаю словом».

6 октября в центре госуслуг района Митино (Новотушинский проезд, дом 10) состоится мастер-класс по посадке кедровых орешков «Мишка. Кедр. Шишка». Он начнется в 10:30.