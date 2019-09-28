РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. В подмосковном Подольске в Ледовом дворце «Витязь» в субботу стартует турнир по киберхоккею «Кибер-Витязь», сообщается на сайте ХК «Витязь».

«28 сентября – старт турнира по киберхоккею «Кибер-Витязь». У всех желающих есть шанс принять участие в отборочном турнире по киберхоккею в фойе Ледового дворца на втором этаже. Можно собрать команду из четырех человек и прийти зарегистрироваться у организаторов турнира, либо прийти в одиночку и создать команду прямо на месте», – говорится в сообщении.

Правила игры объяснят супервайзеры проекта «Кибер-Хоккей». Отборочный турнир пройдет перед домашним матчем подольского хоккейного клуба «Витязь» с командой «Металлург» из Магнитогорска, запускать на него начнут в 15:30.