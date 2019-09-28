РИАМО - 28 сен. После продолжительной болезни в возрасте 85 лет умер художественный руководитель московского театра Ленком и народный артист СССР Марк Захаров, сообщает ТАСС.

О смерти Захарова рассказал директор театра Ленком Марк Варшавер.

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан», - сказал Варшавер.

Марк Захаров занимал должность главного режиссера и худрука театра с 1973 года. Он выступил режиссером телеспектаклей «Юнона и Авось», «Поминальная молитва», фильма «Тот самый Мюнхгаузен», сериала «12 стульев» и многих других. Захаров — Герой Труда Российской Федерации, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и трех Государственных премий России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».