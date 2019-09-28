РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. На месте снесенных гаражей во дворе дома на улице Рощинская в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали обустраивать парковочный карман площадью 450 квадратных метров, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе дома №23 на улице Рощинская начались работы по обустройству парковочного кармана на месте ранее демонтированных гаражей-ракушек. Площадь кармана составит 450 квадратных метров», - говорится в сообщении.



Оставшуюся территорию заасфальтируют в рамках комплексного благоустройства двора.