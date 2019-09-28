РИАМО - 28 сен. В городском округе Мытищи состоялось открытие бюста бывшего генерального директора «Метровагонмаша» Юрия Гулько, говорится в сообщении пресс-службы «Метровагонмаша».

Памятник появился возле школы № 14 на улице Шараповской. Церемония была приурочена ко дню рождения выдающегося руководителя. 29 сентября ему могло бы исполниться 75 лет. Гулько возглавлял предприятие 17 лет. Он ушел из жизни в 2004 году.

«В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы городского округа Мытищи Валерий Конягин, вдова Юрия Александровича Галина Гулько, генеральный директор «Метровагонмаша» Борис Богатырев, председатель профсоюзного комитета предприятия Сергей Коршунов, начальники цехов, представители молодежного совета завода», — говорится в сообщении.

Собравшиеся возложили цветы в память о человеке, который сыграл важную роль в развитии «Метровагонмаша» и всего Мытищинского района.

Гулько был избран генеральным директором «Мытищинского машиностроительного завода» в 1987 году. С 1992 года он возглавлял «Метровагонмаш». За время его работы предприятие выполняло крупные внутренние и международные проекты, развивалось, а в сложное время в 90-х сумело сохранить производство.

Юрий Гулько был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Бронзовой и Золотой медалями ВДНХ. Также в 1996 году он стал лауреатом государственной премии Российской Федерации, в 2003 году получил звание «Почетного гражданина Мытищинского района» за большой вклад в социально-экономическое развитие муниципалитета.