РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в субботу сразится на домашнем льду с командой «Металлург» из Магнитогорска в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

«В субботу, 28 сентября, ХК «Витязь» сразится с «Магниткой» («Металлургом» – ред.). Матч пройдет в Ледовом дворце «Витязь» в Подольске. Трансляция будет проводиться на сайте чемпионата КХЛ – в записи в 20:05. Ждем всех на матче. Начало церемонии открытия встречи – 17:00», – говорится в сообщении.

Запуск во дворец за 1,5 часа до игры по адресу: улица Кирова, дом №63А.

«Металлург» неудачно стартовал в чемпионате. В 10 матчах у уральской команды 5 очков и 11-е место в Восточной конференции. В начале сезона магнитогорцы проиграли СКА 1:3, а затем победили «Северсталь» 4:2.



В третьем туре «Витязь» играл в Магнитогорске и победил 2:0. Забивали Святослав Гребенщиков и Александр Семин – в пустые ворота. Именно после того матча в Магнитогорске сменили главного тренера Йозефа Яндача. Его место занял Илья Воробьев, с которым «Металлург» выигрывал первое место и Кубок Гагарина в 2016 году.