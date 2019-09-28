РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. По решению суда в поселке Томилино подмосковных Люберец демонтировали незаконный торговый объект, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации городского округа.

Вылетные магистрали городского округа Люберцы приводят в нормативное состояние. Данная работа ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«27 сентября по решению суда демонтирован очередной торговый объект, который находится по адресу: поселок Томилино, Егорьевское шоссе, 1 километр, строение 1А», - говорится в сообщении.

Всего с начала текущего года на этом шоссе демонтировали восемь неправомерно размещенных объектов придорожного сервиса. Работа по наведению порядка на вылетных магистралях будет продолжена.



