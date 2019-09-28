РИАМО - 28 сен. Старение организма препятствует развитию онкологических заболеваний, к такому выводу пришли специалисты университета Ливерпуля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Один из авторов исследования, доктор Жоао Педро Де Магальес, отметил, что с возрастом мутации накапливаются, но они способны предотвращать разрастание ткани организма путем деления клеток, соответственно, это препятствует возникновению онкологических заболеваний.

«Таким образом, у нас есть две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу. Последнее может объяснить, почему в очень преклонном возрасте заболеваемость раком снижается», — приводит слова доктора журнал Aging Cell.

Эксперты планируют дальше продолжать исследование в этом направлении.