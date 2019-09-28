РИАМО - 28 сен. За последние 9 лет в столице появилось более 700 благоустроенных общественных пространств, среди которых парки, скверы, объекты у воды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Только в этом году благоустроено 139 зеленых зон. Работы завершены в том числе в усадьбе Люблино, Дюссельдорфском парке, Парке света, Детском Черкизовском парке.

«На сегодняшний день в городе завершили работы по комплексному благоустройству на 139 парковых и озелененных территориях, а также водных объектах. Всего же в рамках программы «Мой район» до конца года будет благоустроена 161 территория», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

К концу 2019 года площадь благоустроенных парков, скверов и зеленых зон достигнет 16,2 тысячи гектаров.

В усадьбе Люблино восстановили лодочную станцию, на территории парка появились детские и спортивные площадки, проведена экологическая реабилитация Люблинского пруда, построены три плавающих фонтана. В Дюссельдорфском парке сделали площадку для выгула собак, а в северной части установили шесть качелей с навесами для детей и взрослых.

На северо-востоке столицы подходят к концу работы в пойме реки Яузы. Это благоустройство объединит прибрежные территории в единое рекреационное пространство. Завершена реконструкция «Певческого поля». На месте снесенного недостроенного горнолыжного комплекса делают зону отдыха.

На северо-востоке благоустроили Парк света. Свое название он получил из-за уникальной системы освещения. Здесь появилось 170 новых фонарей, а в центре парка установили качели для детей и взрослых со светодиодной подсветкой. Еще здесь появился собственный «волшебный лес» — это пространство для отдыха со стоящими между деревьями светодиодными фигурами.

Больше всего благоустроенных территорий находится в Южном округе столицы. В 2019 году здесь привели в порядок 20 парков и четыре водных объекта. ЗАО находится на втором месте — 17 парков и один пруд. На третьем месте ЮВАО И СЗАО, здесь по 14 объектов.

Бирюков отметил, что Москва сейчас занимает лидирующие позиции среди мировых мегаполисов по площади парков на человека. Сегодня около 90% москвичей имеют доступ к таким территориям в шаговой доступности.