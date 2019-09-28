РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 сен. В подмосковном Подольске около 9 тысяч человек воспользовались льготой на транспортный налог в течение 2018 года, это самый высокий показатель в Подмосковье, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».



«В Подмосковье подвели итоги предоставления льгот физическим лицам за 2018 год по транспортному налогу. Больше всего льготой пользовались жители городского округа Подольск - 8,9 тысячи человек», - говорится в сообщении.



Льготной скидкой могут пользоваться Герои Советского союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, а также инвалиды, ветераны и пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Также льготу в прошлом году получила 31 тысяча многодетных семей Подмосковья. Согласно закону, в многодетной семье один из родителей полностью освобождается от уплаты налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил.