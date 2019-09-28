РИАМО - 28 сен. «Большая мойка» тротуаров и дорог проходит в Москве в субботу, в ней задействовано более 650 единиц техники ГБУ «Автомобильные дороги», сообщил журналистам начальник дорожного комплекса ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Остроухов.

«Сегодня ГБУ «Автомобильные дороги» проводит плановую мойку концентрирующим моющим средством. На линию вышло более 650 единиц поливомоечной и тротуароуборочной техники. Смысл применения мойки заключается в удалении масляных пятен как с тротуаров, так и с дорожного полотна. Данное средство является экологически чистым, так как не причиняет вреда людям, животным и растениям», - сказал Остроухов.

Всего за день вымоют 571 объект. В недоступных для техники местах уборку сделают вручную.

«Большую мойку» проводят каждый месяц в период с 15 апреля по 31 октября. С начала сезона уже проведено восемь плановых моек.

Большое внимание уделяется также мойке дорожных знаков, остановок общественного транспорта, металлических барьерных ограждений и шумозащитных экранов.