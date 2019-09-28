РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 сен. Спортсмен из подмосковных Люберец выполнил сложный комбинированный номер - перетянул самосвал весом более 8 тонн, сообщил «РИАМО в Люберцах» зампред «РосМолСпорт Московской области» Сергей Зубков.

Председатель РОО «РосМолСпорт МО» Сергей Агаджанян из Люберец 27 сентября в горокруге Котельники выполнил очередной сложный комбинированный номер в рамках 8 этапа патриотического флешмоба, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В этот раз Сергей, предваряя спортивный праздник, который проходил в честь Международного дня пожилого человека возле спортивного комплекса «Котельники», перетянул самосвал весом более 8 тонн и одновременно, как и обычно, надул до разрыва две медицинские грелки. Неоценимую поддержку в проведении флешмоба оказали лидеры организации, среди которых были Андрей Облапенко, Лилля Шарапова и Павел Шарапов», - сказал Зубков.

Этим мероприятием общественники хотели отметить важную роль спецтехники в Вооруженных силах Российской Федерации, которая перевозит в год до 3,5 миллиона грузов.

Самосвал, как и бронеавтомобиль, по мнению общественника, можно отнести к низкоинерционной технике. Большую помощь в организации спортивно-патриотического мероприятия оказали глава горокруга Котельники Андрей Булгаков и депутаты совета депутатов Анатолий Бондаренко и Михаил Набокин, который также является членом правления РОО «РосМолСпорт МО».