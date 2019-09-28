РИАМО - 28 сен. В аэропорту Домодедово борт вернулся на стоянку из-за неадекватного поведения двух пьяных пассажиров, мужчин задержали, сообщается на сайте МВД РФ.

«В дежурную часть ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что командир воздушного судна, которое готовилось к вылету в Минеральные Воды, принял решение вернуть авиалайнер к месту стоянки в связи с неадекватным поведением двух пассажиров. Сотрудники полиции доставили правонарушителей в дежурную часть», — соказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

40-летний житель Северной Осетии нецензурно выражался и пытался проникнуть в кабину пилотов. А 44-летний житель Санкт-Петербурга курил на борту самолета. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных.

В отношении жителя Северной Осетии возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Второго дебошира привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».