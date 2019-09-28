РИАМО - 28 сен. Акция «Осенний урожай» стартует в Московском зоопарке 30 сентября, гости могут принести для животных полезные подарки, сообщается на странице зоосада в Facebook.

«Каждый желающий может сделать приятный и, главное, полезный подарок обитателям нашего зоопарка благодаря акции «Осенний урожай». Начиная с 30 сентября в течение всей осени мы будем принимать тыквы, кукурузу, кабачки, дубовые листья и еловые шишки в специальном пункте, расположенном на служебном входе по адресу: Большая Грузинская улица, дом 1, строение 102», — говорится в сообщении.

Специалисты зоопарка проводят обогащение среды обитания для своих подопечных и добавляют в их вольеры природный декор. Подарки от гостей могут послужить животным игрушками или лакомством.

Подарки, собранные на акции «Осенний урожай, будут предназначены енотам, соболю, воронам, бобрам, камышовым котам, волкам, куницам, обитателям павильона «Ночной мир» и другим животным.

Гостей просят обратить внимание на то, что все продукты, принесенные в рамках акции, должны быть свежими, без следов химической обработки. Дубовые листья и еловые шишки можно собрать в подмосковном лесу или в одном из парков. Тыквами, кукурузой и кабачками могут поделиться дачники.