РИАМО - 28 сен. В Москве на нескольких улицах изменилась схема движения наземного транспорта, пассажирам рекомендуется заранее учитывать изменения при выборе маршрута, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Изменения связаны с ремонтными работами.

«На северо-западе Москвы 28 и 29 сентября трамваи № 15, 30, 31 не будут ходить по Авиационной улице. Вместо них можно воспользоваться автобусом № 015 или троллейбусом № 70. На юге города с 29 сентября восстанавливается движение трамваев по улице Вавилова между Черемушкинским рынком и Серпуховским Валом. А на юго-западе начинается ремонт путей на Ломоносовском проспекте, в связи с чем трамваи не будут ходить между станцией метро «Университет» и улицей Ивана Бабушкина», — говорится в сообщении.

Кроме того, с 28 сентября изменится маршрут некоторых автобусов и электробусов на севере города, теперь они будут заезжать на обновленную площадь Савеловского Вокзала.

Новые остановки появятся на проспекте Вернадского, Косинской улице, улице Никитина и других. Несколько остановок, в том числе на улицах Марьинский Парк и Вавилова, поменяют название. В режим «по требованию» для ряда автобусных маршрутов переводят остановки «Поклонная гора», «Парк Победы», «Набережная Тараса Шевченко».

С 28 сентября меняется маршрут автобуса № 873 в Троицком административном округе. Теперь он будет курсировать от Троицка (микрорайон В) до Нововатутинского проспекта.